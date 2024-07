Real Madrid : Lucas Vázquez a prolongé

Après avoir annoncé la prolongation de Luka Modrić, ce mercredi, le Real Madrid a continué sur sa lancée avec l’annonce de la prolongation de contrat de Lucas Vazquez. Le latéral droit espagnol a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2025. Le Real Madrid C. F. et Lucas Vázquez ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2025, peut-on lire sur le communiqué.

Avec son club formateur, Vázquez a disputé 349 rencontres, a inscrit 36 buts et délivré 65 passes décisives. Il a remporté cinq Ligues des champions (2016, 2017, 2018, 2022 et 2024), trois Coupes du monde des clubs 2017, 2018 et 2019), ou encore quatre Ligas (2017, 2020, 2022 et 2024).