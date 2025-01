OM : les mots forts de Roberto De Zerbi sur Geronimo Rulli et Neal Maupay

Bluffant depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Geronimo Rulli a surtout donné raison à Roberto De Zerbi. Avant de débarquer sur le banc marseillais, le quarantenaire avait en effet identifié l’Argentin comme l’une de ses priorités. Ce vendredi en conférence de presse, RDZ a d’ailleurs répété son admiration pour son gardien : «Rulli, je le voulais vraiment ici, a exprimé De Zerbi. Il fait une très grande saison, et c’est un top joueur pour nous. Il a la personnalité pour jouer à l’OM et était énervé d’avoir encaissé un but dimanche (face au Havre, ndlr). Il sait lire (les actions), il sait aussi les lancer. Il a une vraie présence dans les airs…», a ajouté l’ancien coach de Brighton, à qui tout sourit en ce moment.

La suite après cette publicité

Également interrogé sur Neal Maupay, arrivé de Brighton sous la forme d’un prêt, De Zerbi s’est dit ravi de son apport : «Maupay, c’est le joueur parfait, tout le monde le voudrait dans son équipe. Il n’a pas 20 buts par saison dans les pieds. Mais entre les buts, les passes, son engagement dans les actions, son caractère et son leadership, c’est un joueur que je voudrais toujours avoir. Je le voudrais jusqu’à ce que je parte d’ici. Si je le vois, je me sens mieux.»

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire Marseillaise 2-1 face à Rennes vous rapporte jusqu’à 697€ (cote à 8,20).

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - Rennes sur DAZN