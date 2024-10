Liga : réduit à neuf, le Celta de Vigo s’impose à Las Palmas, le Rayo s’en sort à Valladolid

Ce samedi à 18h30, deux rencontres de Liga se jouaient simultanément. En déplacement dans les Iles Canaries, le Celta de Vigo avait envie de reprendre sa marche en avant après trois matches sans victoire en championnat. Plus tranchants en première période, les visiteurs se sont procurés les meilleures occasions. Et alors que Williot Swedberg a cru ouvrir le score, le but du Suédois a été refusé pour un hors-jeu litigieux. Pas de problème car, quelques minutes plus tard, le Celta a enfin ouvert le score grâce à Borja Iglesias (0-1, 28e). Au retour des vestiaires, les affaires galiciennes se sont sérieusement corsées. Alors qu’Ilaix Moriba a écopé d’un carton rouge suite à deux jaunes en quelques minutes (54e), les joueurs du Celta se sont emportés contre l’arbitre.

Trop virulent au goût de l’homme en noir, Iago Aspas, le capitaine du Celta, a, lui aussi, écopé d’un carton rouge. Pas de conséquence, en revanche, sur le résultat final (1-0). Vigo remonte au 9e rang. Las Palmas reste lanterne rouge. Dans l’autre rencontre de la fin d’après-midi, le Rayo Vallecano est allé chercher la victoire sur la pelouse de Valladolid. En difficulté depuis le début de saison, les Pucelanos ont pourtant réussi à ouvrir le score en début de seconde période grâce au milieu marocain Selim Amallah (1-0, 51e). Finalement, le club de la capitale n’a pas tardé pour égaliser grâce à Jorge De Frutos (1-1, 57e). Ce dernier s’est même offert un doublé pour donner la victoire au Rayo (2-1). Valladolid reste à une inquiétante 19e place tandis que le Rayo pointe désormais au 8e rang.