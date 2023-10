Bayern : Thomas Muller compare Mathys Tel à Arjen Robben

Mathys Tel continue d’impressionner l’Europe grâce à son talent hors du commun. L’ailier virevoltant de seulement 18 ans a une nouvelle sauvé le Bayern Munich en entrant en jeu en deuxième période contre Copenhague ce mardi en Ligue des Champions. Alors que le score était toujours de 1-1, l’ancien joueur du Stade Rennais a inscrit le but de la victoire en toute fin de rencontre. Une nouvelle performance de haute volée pour celui qui possède le meilleur ratio temps de jeu/nombre de réalisations des 5 grands championnats toutes compétitions confondues pour les joueurs comptant plus de 250 minutes de temps.

Sa prestation XXL a d’ailleurs été saluée par l’ensemble de la presse européenne mais aussi par Thomas Tuchel et ses coéquipiers à l’image de Thomas Muller qui l’a comparé à un ailier légendaire des Bavarois. «On voit bien ce qui lui manque un peu : ce tic de vision d’ensemble. Mais si tu veux absolument marquer des buts, tu dois aussi parfois baisser la tête. Si nous nous souvenons d’Arjen Robben, nous nous sommes aussi parfois dit : 'ok, maintenant il aurait dû voir son coéquipier’. Mais il était concentré sur le but et cela lui a permis de marquer beaucoup de buts. Mathys doit continuer à faire son truc. Chercher de nombreuses conclusions avec sa force de conclusion», a notamment confié l’attaquant allemand.