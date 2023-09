Ligue 1 : tenu en échec à Montpellier, Rennes n’avance toujours pas

Duel d’équipes de deuxième partie de tableau dans cette sixième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais, onzième à trois points du top 5, et le Montpellier HSC, quinzième à un petit point du nouveau barragiste, Lens. Avant cette rencontre, le club breton était toujours invaincu en championnat mais ne trouvait plus le chemin de la victoire depuis quatre matches (4 nuls) avant de s’imposer à domicile en Ligue Europa face au Maccabi Haïfa (3-0). De son côté, le MHSC traverse un période compliquée depuis sa victoire à Lyon, avec un score de parité et deux revers.

Le début de la rencontre était marqué par la domination des hommes de Bruno Genesio, auteurs des deux premières grosses occasions signées Ibrahim Salah, tenu en échec par Benjamin Lecomte à deux reprises dans la surface de réparation (8e, 18e). Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les Pailladins enfin se montrer offensivement grâce à Wahbi Khazri, dont la frappe est poussée en corner par Steve Mandanda (33e). Son compère en attaque Akor Adams trouvait des solutions dans la défense adverse, mais sans réussite face au but (35e, 40e).

Des attaques muselées

Au retour des vestiaires, les intentions des poulains de Michel Der Zakarian inquiétaient l’arrière-garde visiteuse, trouvant même la barre transversale de l’ancien portier de l’OM sur la frappe de Khazri, en jambes dans ce match (61e). De quoi réveiller quelque peu le SRFC, en noir et blanc au stade de la Mosson, avec la frappe d’Amine Gouiri, boxée par Lecomte, toujours vigilant sur sa ligne (66e). La recrue estivale dans l’entrejeu, Fabian Rieder, dont l’extérieur du pied était également repoussé par le dernier rempart des locaux (69e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Rennes 8 6 4 1 5 0 10 6 13 Montpellier 6 6 0 1 3 2 9 9

La seconde période n’offrait pas de vraiment de spectacle aux spectateurs présents dans l’antre héraultais, voyant deux équipes avoir du mal à construire le jeu sur un billard détérioré. Malgré quatre minutes de temps additionnel, Rennais et Montpelliérains se quittaient sur un score vierge et de parité (0-0), qui n’arrangeait pas les deux formations. Car oui, Rennes monte de trois places au classement de Ligue 1 mais encaissant un cinquième nul en six journées. De son côté, Montpellier n’avance pas et reste aux abords de la zone rouge.