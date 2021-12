Manchester United : l’arrivée d’Ewan Sharp est imminente

Nommé entraîneur intérimaire de Manchester United le 29 novembre dernier, Ralf Rangnick n’a pas pu retenir Michael Carrick. L’ancien milieu de terrain des Red Devils, adjoint d’Ole Gunnar Solskjaer, a décidé de quitter le club après avoir assuré l’intérim à la suite du départ de l’entraîneur norvégien.

La suite après cette publicité

Pour le remplacer, Rangnick a choisi Ewan Sharp, qu’il a connu du côté des New York Red Bulls et avec qui il travaillait également au Lokomotiv Moscou. Sky Sports indique que son arrivée est imminente et que les dirigeants de Manchester United sont proches d’un accord avec leurs homologues moscovites.