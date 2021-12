MU : Michael Carrick quitte le club

La nouvelle n’étonnera personne. Suite à la nomination de Ralf Rangnick, Michael Carrick savait que ses fonctions de coach intérimaire de l’équipe première allaient cesser. C’est désormais officiel.

« Michael Carrick a décidé de quitter son poste d'entraîneur de la première équipe et de quitter le club à la fin de son mandat en tant que manager par intérim », a indiqué le club anglais via un communiqué publié ce soir. Pour rappel, les Red Devils se sont imposés 3-2 contre Arsenal pour le dernier match de Carrick.

