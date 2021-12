Premier League : Manchester United et un Cristiano Ronaldo record terrassent Arsenal

En clôture de la quatorzième journée de Premier League, Manchester United recevait Arsenal à Old Trafford. A cette occasion, Michael Carrick s'installait pour la dernière fois sur le banc de United avant de laisser sa place à Ralf Rangnick jusqu'en juin prochain. Les Red Devils qui avaient partagé les points avec Chelsea le week-end dernier (1-1), souhaitaient s'offrir un succès prestigieux devant leur public. Dans une période faste avec notamment une victoire face à Newcastle samedi dernier (2-0), les Gunners pouvaient se rapprocher du Big Three en cas de succès ce soir. Pour cette affiche, Michael Carrick alignait un 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe. Mikel Arteta optait pour un 4-4-1-1 avec Odegaard et Aubameyang en attaque.

Dès les premières secondes, le club londonien se procurait une belle opportunité par Gabriel à la réception d'un corner frappé par Odegaard. Mais la tête de l'ancien Lillois était déviée en corner par Rashford (2e). Arsenal réalisait une entame intéressante, ce qui se matérialisait par des situations dangereuses. Bien servi par Smith Rowe, Aubameyang voyait sa frappe bien maîtrisée par De Gea (10e). Fort logiquement, les Gunners ouvraient le score sur une situation un peu confuse. Suite à un corner mal renvoyé par la défense des Red Devils, Smith Rowe décochait une belle volée qui trompait De Gea à terre touché suite à un choc avec son coéquipier Fred.

Huit centième but pour Ronaldo

Après quelques minutes de tergiversation, l'arbitre du match validait le but (0-1, 16e). Vexé, United tentait de partir à l'assaut des buts gardés par Ramsdale, mais manquait cruellement d'inspiration dans les derniers mètres. Maguire s'en remettait à une frappe lointaine, mais n'inquiétait pas Ramsdale (37e). Juste avant la pause sur sa première occasion dangereuse, Manchester recollait au score. Sur la gauche, Sancho décalait Fred qui centrait au point de penalty pour Fernandes qui de l'intérieur du pied ajustait Ramsdale (1-1, 44e). Le second acte démarrait comme le premier avec un corner pour Arsenal frappé par Odegaard et dévié de la tête par Gabriel. De Gea masqué, mais vigilant repoussait la tentative du défenseur brésilien (46e). Une occasion qui réveillait les Red Devils, et Ronaldo crochetait Partey avant de buter sur Ramsdale (48e). Ce n'était que partie remise pour CR7 qui inscrivait son huit-centième but quatre minutes plus tard.

Dalot sur la droite décalait Rashford qui distillait un centre parfait pour Ronaldo qui concluait de l'intérieur du pied (2-1, 52e). Mais deux minutes plus tard, Arsenal égalisait. Partey décalait sur la droite Martinelli dont le centre trouvait Odegaard qui ouvrait bien son pied pour surprendre De Gea (2-2, 54e). Le match s'emballait et les hommes d'Arteta jouaient crânement leur chance. Sur une superbe transversale de White, Aubameyang lancé dans le dos de la défense voyait sa frappe repoussée par De Gea (65e). Trois minutes plus tard, United obtenait un penalty suite à une faute d'Odegaard dans la surface sur Fred. Cristiano Ronaldo ne tremblait pas et transformait la sentence (3-2, 69e). En fin de match, Arsenal poussait pour recoller au score, mais Aubameyang butait sur De Gea (78e). Avec ce sixième succès de la saison, Manchester United grimpait à la septième place de Premier League, Arsenal restait cinquième.

