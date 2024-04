Real Madrid-Barça : Andriy Lunin répond cash sur le but fantôme refusé

Tournant du Clásico, la polémique autour d’un but fantôme survenu après un corner de Raphinha a agité les foules ces derniers jours. Outre les joueurs et le staff qui se sont plaints de l’absence de la goal-line technology, le président du Barça, Joan Laporta, a demandé à rejouer le match. Chacun s’est prononcé pour dire si oui ou non le ballon était bien entré. Celui qui avait la meilleure vision était bien le gardien madrilène Andriy Lunin. Interrogé par El Chiringuito, l’Ukrainien est formel : « pour moi, non [le ballon n’était pas entré] ».

Certains plans semblent pourtant montrer l’inverse. Malgré le débat autour de la goal-line technology, Javier Tebas, le président de la Liga, continue d’adhérer à l’idée de ne pas appliquer le système. Pour lui, ce genre de cas de figure n’intervient que trop rarement dans son championnat et que « 99 % des actions peuvent être résolues avec le VAR ».