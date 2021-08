Puma lance le nouveau maillot third de Manchester City

Après avoir révélé les deux maillots principaux que porteront les joueurs de Pep Guardiola pour cette nouvelle saison 2021-2022, à savoir le domicile et l'extérieur, Puma vient de dévoiler ce jeudi la troisième tunique de Manchester City.

La suite après cette publicité

Ce kit third des Citizens conçu par la marque allemande s'inscrit dans la lignée des maillots des autres clubs qu'équipe Puma cette année. Ce design en question s'appuie sur un look simple, très épuré et comporte la particularité de remplacer l'écusson du club par une simple écriture centrée sur la face avant et encadrée entre deux bandes horizontales.

Un maillot façon t-shirt

Pour le champion d'Angleterre en titre, cela se traduit par l'inscription «MAN CITY» située au milieu de deux traits bleu ciel sur un maillot noir, rappelant les couleurs historiques du club mancunien. Le sponsor maillot principal, Etihad Airways, et le logo de Puma sont eux représentés en blanc. Le logo de Puma est aussi, comme à l'accoutumée, présent au niveau des épaules de chaque côté, tout comme l'autre sponsor maillot du club Nexen Tire.

L'équipementier Puma est donc resté fidèle à sa ligne de conduite adoptée cette année, en affichant l'écusson de Manchester City un peu partout sur le maillot de manière effacée et délicate, en gris, de façon à ce qu'il soit légèrement visible. Des motifs subtils, travaillés, composent également ce nouveau maillot third qu'arboreront les pensionnaires de l'Etihad Stadium en Premier League comme en Ligue des Champions cette année.

À noter que les supporters des Skyblues retrouveront leur écusson en couleur au niveau du coup sur la partie arrière. Kevin De Bruyne, Leroy Sané, Riyad Mahrez ou encore Aymeric Laporte évolueront avec un short noir ainsi que des chaussettes noires avec des bandes bleu ciel.

Pushing boundaries 👊



Tap to shop our 21/22 Third Kit! ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM — Manchester City (@ManCity) August 18, 2021

Disponible en précommande avec livraison gratuite en envoyant le code FMELITE en Direct Message sur Instagram @foot.fr