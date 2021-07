Puma lance le maillot extérieur de Manchester City pour la saison 2021-2022 !

Après leur nouvelle saison historique ponctuée par un doublé coupe-championnat et une finale de Ligue des champions, les Citizens ont une nouvelle fois montré que depuis quelques années, Manchester est bleu. Les Skyblues comptent bien entendu poursuivre leur domination nationale et dévoilent pour cela le nouveau maillot que Riyad Mahrez et ses partenaires porteront loin de l'Etihad Stadium la saison prochaine.

Malgré la fin de la saison en club et les compétitions internationales, Manchester City a réussi à rester au coeur de l’actualité en ce début d’été grâce à Phil Foden et Raheem Sterling qui ont ébloui l’Euro 2020 de leur talent mais aussi grâce aux nombreuses rumeurs de transfert autour de Jack Grealish et Harry Kane. Mais aujourd'hui, ce n’est pas une star qui arrive du côté de Manchester mais bel et bien le nouveau maillot qu’arboreront les hommes de Pep Guardiola à l’extérieur lors de la campagne 2021-2022.

Une association de couleurs inédite

Après Umbro, Reebok, le Coq Sportif et Nike, c’est maintenant Puma qui équipe le club fondé en 1894 depuis le début de la saison 2019-2020. Pour arracher les Citizens des mains de l'équipementier américain et en faire son club phare, la marque au félin bondissant aurait proposé 76 millions d’euros par an sur les 10 prochaines années selon la presse britannique.

Pour rentabiliser l’investissement, l’équipementier allemand a commencé par se mettre les supporters des Skyblues dans la poche en respectant l’ADN du club sur les maillots domicile avant de surfer sur ses succès sportifs pour présenter des tuniques secondaires plus originales. Cette stratégie se poursuit aujourd’hui puisqu’à la rentrée, Kevin de Bruyne et sa bande porteront un maillot dont l’association de couleurs n’a jusque-là jamais été vue dans la grande histoire du club.

Après la domination du noir sur les tuniques extérieur des trois derniers exercices, c’est cette fois le blanc qui prend le dessus et recouvre en grande partie ce nouveau maillot pour la première fois depuis la saison 2004-2005. Contrairement à la saison dernière où Puma avait décidé de rendre hommage à Manchester en s’inspirant de Castlefield et du canal de Bridgewater à travers un graphique unique, la marque allemande fait cette fois dans la sobriété avec un maillot sans motif.

La particularité de cette tunique vient donc de ses couleurs avec l’ajout d’une touche de bleu assez clair combinée avec du rose. Le sponsor maillot Etihad Airways, qui est présent depuis 2009, ainsi que les logos du club et de l’équipementier se présentent ainsi dans ce dégradé de couleurs unique ultra flashy. Le bleu domine tout de même un peu plus cette tenue en se distinguant également sur la bande des épaules et le bout des manches.

Au vu des succès récents des maillots de football et même de NBA où le rose s’associe à d’autres couleurs « tape à l'œil », la nouvelle tunique de Manchester City devrait sans doute plaire à ses supporters qui peuvent déjà se la procurer sur la boutique en ligne du club.