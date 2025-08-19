Barça : Marcus Rashford encense Pedri

Pedri est certainement l’un des joueurs dont les qualités impressionnent le plus au FC Barcelone. Et pour cause, les nouvelles recrues blaugranas sont souvent surprises par la technique et la maturité dont le milieu espagnol de 22 ans fait preuve sur le terrain. Après Roony Bardghji il y a quelques jours, Marcus Rashford, prêté au Barça par Manchester United cet été, a également encensé l’international de la Roja (33 sélections, 3 buts).

«Si vous ne connaissiez pas son âge, vous penseriez qu’il a 28 ou 29 ans parce qu’il est très mature et comprend parfaitement le jeu. Il joue à son propre rythme, et cela permet aux attaquants de jouer facilement avec lui», a déclaré l’attaquant anglais au cours d’un entretien exclusif avec le quotidien Sport.