Manchester City présente son nouveau maillot domicile pour la saison 2021/2022

Champion d’Angleterre en titre, vainqueur de la Carabao Cup et finaliste de la dernière Ligue des Champions, Manchester City sera très attendu lors de la nouvelle saison 2021/2022. Toujours équipé par Puma, les Skyblues viennent de dévoiler leur nouveau maillot domicile qui lance officiellement leur saison.

La suite après cette publicité

S’il est d’apparence très classique avec le traditionnel bleu ciel en couleur principale accompagné par une partie blanche sous les aisselles et qui se prolonge jusqu’aux côtes, il cache en réalité un subtil détail. À l’intérieur du maillot, on peut apercevoir l’inscription 93:20 qui est une référence au but décisif de Kun Agüero lors du dernier match de championnat contre Queens Park Rangers en 2012, qui avait permis aux Skyblues de remporter leur troisième titre de champion d’Angleterre mais leur premier depuis l’intronisation de la Premier League en 1992.

En y regardant de plus près, on peut même s’apercevoir que le 20 laisse transparaître le 10, qui était le numéro de l’attaquant argentin qui a quitté le club cet été pour le FC Barcelone. Cette référence au chrono, on peut aussi la voir à l’avant du maillot avec ces motifs ton sur ton qui apparaissent sur l’ensemble du tissu. Le maillot arbore un col V uni et on retrouve évidemment le sponsor Etihad Airways en blanc au centre du maillot.

À noter que le short et les chaussettes que porteront les joueurs de Pep Guardiola à l’Etihad Stadium seront aussi bleu ciel cette saison. Exit donc l’habituel short blanc. Cette nouvelle tenue domicile est déjà disponible sur la boutique en ligne du club.