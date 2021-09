Éliminatoires Mondial 2022 : la peur du fiasco plane déjà sur l'Espagne

Pour sa rentrée, l'Espagne, demi-finaliste malheureuse de l'Euro 2020, espérait sans doute mieux. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas brillé en Suède ce jeudi. Pire, ils ont concédé une défaite (2-1) qui n'arrange pas franchement leurs affaires en vue de la qualification pour le Mondial 2022.

La suite après cette publicité

Les Scandinaves, qui ont pris la tête du groupe B grâce à ce succès, comptent en effet un match de moins que la Roja. Les partenaires d'Alexander Isak, 9 points en 3 matches, pourraient donc prendre le large en cas de bons résultats à venir et donc se qualifier directement, obligeant les Ibères, 7 points en 4 matches, à passer par les barrages.

Luis Enrique inquiet

La presse locale en a bien conscience. «Glissade mondiale», regrette As. «Le Mondial se complique», lancent en chœur Sport et Mundo Deportivo. L'Espagne se met dans de sales draps, analyse El Pais. De son côté, Marca lâche un inquiétant «Lucho (surnom de Luis Enrique), nous avons un problème». «Nous avons perdu beaucoup de duels et nous avons subi plus de transitions que sur les dix derniers matches», a regretté l'intéressé au micro de TVE.

«Nous sommes sur la brèche. Il est difficile d'être optimiste en ce moment. Nous dépendons de la Suède. On verra, mais il faut attendre une défaillance du leader du groupe et, de notre côté, ne plus trébucher. Je suis préoccupé parce que la qualification ne dépend plus de nous», a-t-il poursuivi en conférence de presse d'après-match. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour être alarmiste, mais l'Espagne toute entière s'inquiète depuis jeudi soir...