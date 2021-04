Bordeaux : les Ultramarines demandent le départ de Frédéric Longuépée

Les Girondins de Bordeaux traversent une crise sans précédent. Seizième de Ligue 1, le club au scapulaire n'y arrive plus sur le terrain et en coulisses, ce n'est pas mieux. Ce jeudi, le club a publié un communiqué pour expliquer que son actionnaire King Street stoppait tout : «alors que le FC Girondins de Bordeaux est fortement impacté, King Street, son actionnaire, après avoir investi 46 M€ dans le Club depuis son rachat, a fait savoir qu’il ne souhaite plus soutenir le Club et financer ses besoins actuels et futurs.»

Déjà dans le dur financièrement, le FCGB a encore été plus touché avec la pandémie de Covid-19. Mais désormais, il va falloir trouver un autre actionnaire. En attendant, les supporters bordelais ne lâchent pas leur combat et les Ultramarines ont réclamé le départ du PDG Frédéric Longuépée. «Ce ne sera pas faute de l'avoir dit, écrit, répété, chanté, hurlé. À l'heure où nous écrivons ces lignes, deux éléments cruciaux :le départ immédiat et sans délai de Frédéric Longuépée ; que King Street travaille dans les heures à venir à une cession du club saine et durable», ont écrit ces derniers sur Twitter.