Mondial 2022 : Lucas Mendes ne dirait pas non au Qatar

Dans un peu plus d’un an, le Qatar accueillera le Mondial 2022. Le vainqueur de la dernière Coupe d’Asie 2019 espère être à la hauteur de l’évènement. Seulement, ses dernières sorties, contre le Portugal notamment (3-0, amical), n’ont pas spécialement rassuré, sur le plan défensif en particulier.

La suite après cette publicité

Les responsables réfléchiraient à la possibilité de faire appel à un certain Lucas Mendes (31 ans) pour gagner en solidité. Le Brésilien, passé par l’Olympique de Marseille avec succès (2012-2014), évolue en Qatar Stars League depuis 2014 (146 matches disputés avec El Jaish, Al Duhail, Al Gharafa et aujourd’hui Al Wakrah) et pourrait être éligible à obtenir la nationalité qatarienne. Selon nos informations, le défenseur central, très heureux au Qatar comme il nous l'avait récemment confié, ne serait pas contre un tel scénario.