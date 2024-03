Javier Pastore raconte ses terribles souffrances physiques

À 34 ans Javier Pastore n’a plus de club. Après une dernière expérience au Qatar, le milieu argentin a pris le temps de se soigner. Handicapé par de nombreuses blessures tout au long de sa carrière, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain a vécu un véritable calvaire durant de longues années. Et dernièrement, c’est sa hanche qui le faisait souffrir. Une épreuve qui a commencé entre octobre et novembre 2019, lorsqu’il évoluait à l’AS Roma.

« Je n’en pouvais plus. Je me levais en souffrant et les premiers pas étaient un calvaire. S’asseoir, se pencher, monter dans la voiture, j’avais mal tout le temps. C’était une souffrance quotidienne. Ma tête me disait "arrête, s’il te plaît…" Je ne voulais plus souffrir. Pour continuer à jouer au football, j’ai continué, j’ai essayé beaucoup de choses, des thérapies innovantes, et finalement j’ai servi de cobaye pour de nombreux traitements qui apparaissaient… Mais rien, aucun d’entre eux n’a eu le résultat escompté. Certes, ils m’ont amélioré pour que je puisse m’entraîner et jouer, mais cela n’a jamais vraiment amélioré ma qualité de vie. Je jouais un match, puis je devais rester au lit pendant deux jours à cause de la douleur que je ressentais. J’ai subi une arthroscopie de la hanche en 2020. Je me suis beaucoup amélioré, mais quand je suis retourné à l’impact sur une hanche endommagée, la douleur est revenue et a augmenté jusqu’à ce que jouer au football ne soit plus un plaisir. C’était une punition. J’ai souffert sur le terrain et j’ai souffert après : je ne pouvais même pas jouer avec mes enfants. J’ai donc subi une arthroplastie complète de la hanche gauche. Fémur et acétabulum en céramique. Tout est encapsulé sous pression, sans vis ni colle, ce qui accélère le temps de récupération. J’ai été opéré un mardi et le mercredi, je marchais. Et sans douleur. Après, rééducation, que je fais tous les matins… une vie normale. C’est incroyable de pouvoir dire vie normale… ça m’a changé la tête. Je suis heureux », a-t-il confié à La Nacion.