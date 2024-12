Barça : Deco joue sa place

Depuis quelques semaines, c’est compliqué au FC Barcelone. La formation de Hansi Flick n’a remporté que trois de ses neuf dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa défaite contre l’Atlético de Madrid (1-2), samedi dernier, l’a fait passer de la 1ère à la 3e de la Liga. En coulisses, la tension monte. D’après AS, Deco - le directeur sportif du Barça - sait pertinemment que son propre avenir est aussi en jeu, lui qui a poussé pour la nomination de Flick. Pour changer la dynamique négative du Barça, le Portugais a pris l’initiative de descendre au vestiaire pour dialoguer avec son entraîneur et les capitaines afin d’identifier les causes profondes des mauvais résultats.

Malgré les problèmes financiers de Barcelone, qui ne permettent pas au club espagnol de se projeter sur le mercato hivernal, Deco essaye d’apporter des changements pour inverser cette dynamique préoccupante avant qu’il ne soit trop tard. Depuis son arrivée, l’ancien milieu offensif s’est imposé comme une figure forte dans la gestion sportive du club. Même en conflit potentiel avec certains choix de l’entraîneur, il n’hésite pas à imposer sa vision. En témoigne, la signature en prêt de João Félix, la saison passée, malgré les réticences de Xavi. Son bail actuel en tant que directeur sportif prendra fin en 2026.