Mercato : Everton sur le point de s'offrir Allan

La persévérance a finalement payé pour Allan (29 ans). Depuis plusieurs mois, le milieu brésilien du Napoli souhaite prendre la poudre d'escampette et découvrir un nouveau championnat. A maintes reprises, son nom a ainsi été associé au Paris Saint-Germain désireux jadis de se renforcer dans l'entrejeu. Malheureusement pour l'international brésilien, le club parisien s'est heurté aux exigences astronomiques du président napolitain Aurelio de Laurentiis.

La page PSG définitivement tournée, le principal protagoniste a poursuivi l'aventure en Italie avec Carlo Ancelotti puis Gennaro Gattuso. La saison dernière, le natif de Rio de Janeiro a disputé vingt-trois rencontres de Serie A pour deux réalisations et une passe décisive. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Allan visait toujours un départ de Naples et si possible cet été. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs en Italie l'envoyaient à Everton pour rejoindre son ancien entraîneur au Napoli Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti pousse pour l'arrivée d'Allan à Everton

Très apprécié par le technicien italien, ce dernier a pris soin de pousser la candidature du milieu brésilien en interne. Une démarche qui aurait porté ses fruits puisque Sky Italia annonce ce samedi que les Toffees et Naples auraient trouvé un accord pour la venue du joueur auriverde sur les bases d'un transfert estimé à 25 millions d'euros plus trois millions de bonus. Selon nos informations, les discussions se poursuivent entre toutes les parties et celles-ci portent notamment sur l'indemnité de transfert jugée encore trop élevée par les dirigeants du club anglais.

Si Everton bouclait l'arrivée d'Allan dans les prochaines heures, cela rendrait plus complexe le dossier Abdoulaye Doucouré. Pour rappel, le club des bords de la Mersey se heurte jusqu'ici au refus de Watford d'ouvrir les négociations en dessous de 30 millions d'euros. En parallèle, le dossier James Rodriguez n'a pas connu d'avancée significative ces dernières heures, les Toffees attendraient toujours un geste du Real Madrid sur le montant du transfert. Après l'arrivée de Niels Nkounkou, Everton n'a jamais semblé aussi proche de finaliser une deuxième arrivée cet été...