Grzegorz Krychowiak met un terme à sa carrière internationale

Un visage bien connu de la Ligue 1 a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec la Pologne puisqu’il s’agit de Grzegorz Krychowiak. Le milieu de terrain, qui a disputé pas moins de 100 rencontres avec la sélection polonaise, a en effet annoncé la nouvelle sur son compte officiel Facebook. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain était donc un pilier des Biało-czerwoni (Blanc-rouge en français, ndlr) avec lesquels il a participé à 2 Coupes du Monde (2018 et 2022) et 2 Euro (2016 et 2020). «Jouer 100 matchs avec l’aigle sur la poitrine pour le reste de ma vie sera le plus grand honneur pour moi, à la fois en tant que personne et en tant que sportif. Sur le plan sportif, il n’y a pas de plus beau moment que de chanter l’hymne avant un match de l’équipe nationale au stade national», a notamment écrit le joueur de 33 ans.

«Cependant, le temps est venu de dire 'merci’. Aujourd’hui, je démissionne de l’équipe nationale polonaise. Je voudrais remercier les supporters qui nous ont accompagnés pour le meilleur et pour le pire. À chaque match, j’ai donné le meilleur de moi-même pour que vous soyez fiers de nous. Merci à mon épouse, à ma famille, aux entraîneurs, aux membres du personnel et à tous ceux que j’ai rencontrés sur mon chemin de représentant. Je croiserai les doigts pour chaque prochain match et je vous verrai dans les tribunes !» Passé par le PSG après avoir éclos au plus haut niveau avec le Séville FC, club avec lequel il a notamment gagné 2 Ligue Europa, Grzegorz Krychowiak a également joué avec les Girondins de Bordeaux, le Stade de Reims et le FC Nantes dans l’Hexagone avant de poursuivre sa carrière à l’étranger. Et le Polonais a pas mal bourlingué depuis, lui qui a notamment évolué en Angleterre, en Grèce mais aussi en Russie et pour finir en Arabie saoudite ou il évolue désormais du côté d’Abha Club.