Les Bleus veulent inciter au vote

La France a largement voté en faveur de l’extrême droite le week-end dernier lors des élections européennes. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, les Français sont invités à voter de nouveau, cette fois-ci pour redéfinir la composition de l’Assemblée et élire de nouveaux députés les 30 juin et 7 juillet prochains. Face à l’importance de ces élections, et même plongés en plein Euro, des joueurs de l’équipe de France réfléchissent à inciter leurs compatriotes à aller voter. Selon RMC Sport, ils pourraient communiquer de façon individuelle sur cette cause.

La suite après cette publicité

Un engagement qu’Ousmane Dembélé a déjà porté hier en conférence de presse. L’ailier parisien avait déclaré : : « j’ai vu qu’un Français sur deux ne vote pas. Je pense qu’il faut se mobiliser et aller tous voter ». La FFF mettra en place un système de procuration afin que les Bleus montrent l’exemple. Des membres du consulat de France en Allemagne vont venir récupérer les procurations des hommes de Deschamps dans les prochains jours pour le premier tour des législatives.