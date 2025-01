Le RC Lens cible un attaquant de Bulgarie

Ce week-end, le directeur général du RC Lens, Pierre Dréossi, s’était longuement confié au micro de DAZN pour faire le point sur le mercato et confirmer, ou presque, les départs de Brice Samba et Abdulkhodir Khusanov. En plus de ça, Dreossi avait aussi insisté sur le fait que le club allait se renforcer offensivement et que c’était la priorité de la cellule de recrutement.

Il faut dire que les choix offensifs pour Will Still sont peu nombreux avec un M’Bala Nzola qui n’a inscrit que 4 petits buts en L1. Selon nos informations, le RCL a ciblé l’attaquant Matthias Phaëton pour venir renforcer le secteur offensif. Le Français de 25 ans évolue au CSKA Sofia en Bulgarie et a inscrit 3 buts cette saison. Passé par Guingamp et Grenoble récemment, il évolue au Bulgarie depuis 2023 et pourrait bien revenir en France.