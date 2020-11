Ligue des Nations : qui rejoindra la France pour le Final 4 ?

En s'imposant au Portugal ce samedi, l'équipe de France a fait coup double, voire triple. En effet, ils se sont offert une place pour le Final 4 de la Ligue des Nations donc la rencontre face à la Suède cette semaine n'aura aucune importance. En plus de cela, les Bleus auront un groupe de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 de cinq équipes et non de six, ce qui offre plus de chance de se qualifier alors que le tirage au sort aura lieu le 7 décembre prochain.

Mais surtout, ils peuvent remporter la Ligue des Nations (le dernier vainqueur étant le Portugal) et ainsi faire gagner à la Fédération française de football quelques précieux deniers. Mais avant cela, il faudra savoir qui ils affronteront. En s'imposant face à l'Ukraine et en observant le nul de l'Espagne en Suisse, les Allemands sont favoris de leur groupe puisqu'ils leur suffiront d'une rencontre nulle contre la Roja pour rejoindre la France.

La Belgique en pôle, tout le monde attend l'Italie

Dans le Groupe 2, la Belgique a les cartes en mains. Si elle s'impose contre l'Angleterre ce dimanche soir, elle jouera une finale contre le Danemark, si ce dernier l'emporte aussi contre l'Islande. Les Diables Rouges pourront perdre, mais pas par plus de deux buts d'écart. Si l'Angleterre l'emporte en revanche, les Three Lions joueront leur place pour le Final 4 contre l'Islande le 18 novembre.

Enfin, le pays qui sortira du Groupe 1 est celui qui accueillera le tournoi. Pour le moment, la Pologne, qui se déplace en Italie ce dimanche soir, est en tête du groupe avec un point d'avance sur les Transalpins et deux sur les Pays-Bas, qui accueillent la Bosnie ce dimanche. Les trois formations peuvent encore se qualifier sachant que la semaine prochaine, l'Italie ira en Bosnie et que la Pologne recevra les Pays-Bas... Didier Deschamps n'a plus que quelques jours à attendre.