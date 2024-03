EdF (F) : Jean-Michel Aulas a un plan pour le successeur de Renard

«Pour être clair avec vous, j’ai annoncé à la Fédération que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, habituées à changer de coach dans leur club ». Hier, l’occasion du tirage au sort de la phase de poules du tournoi olympique, Hervé Renard a confirmé qu’il quittera son poste de sélectionneur des Bleues à l’issue des JO 2024. Vice-président de la FFF en charge du football féminin, Jean-Michel Aulas a confié qu’il travaillait déjà sur son successeur.

« On va en parler demain au comex de Lyon. Je vais présenter ce que je souhaite faire pour redéfinir le profil et lancer les recherches. J’ai mon plan. Je souhaite que l’équipe de France soit le plus vite possible au premier rang FIFA et que l’on ait le Championnat professionnel le plus prisé en Europe. Il faut un profil très proche de celui d’Hervé Renard. Il faut quelqu’un qui a eu des résultats précédemment », a-t-il confié à L’Équipe.