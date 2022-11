EdF : Lucas Hernandez commente l'évolution de Mbappé depuis 2018

La suite après cette publicité

En 2018, ils faisaient partie des jeunes qui disputaient leur première grande compétition internationale, mais 4 ans plus tard, ils font désormais partie des meubles en équipe de France. Lucas Hernandez (26 ans, 32 sélections) et Kylian Mbappé (23 ans, 59 sélections, 28 buts) ont pris de la maturité depuis la Russie et s'apprêtent à défendre leur titre de champion du monde. Pour le joueur du Bayern, qui retrouvera le Parisien en 8e de finale de Ligue des Champions, Mbappé est devenu encore plus complet qu'avant.

«C'est un joueur extraordinaire, on le sait. C'est un honneur pour nous de l’avoir dans l’équipe et pas en face. Après j’aurais le temps de jouer contre lui en février (rire). Il peut faire la différence à tous moments. On le sait. A nous de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il fasse la différence. Par rapport à 2018, il a pris beaucoup en maturité. C’est un cadre aujourd’hui en équipe de France. Il est très apprécié dans l’équipe», affirme le défenseur, qui retrouvera l'Australie le 22 novembre pour le premier match.