EdF, Euro : Hugo Lloris révèle ce qui l’a le plus énervé depuis l’élimination

Quelques semaines après l’élimination en huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, Hugo Lloris est revenu sur cet échec. Dans une interview accordée à L’Équipe, le capitaine de l’équipe de France s’exprime sur ce qui n’a pas marché lors de la compétition, mais également sur ce qui l’a le plus agacé à l’issue de celle-ci. Il a notamment évoqué les rumeurs autour du retour de Karim Benzema et de son intégration.

« Il y a tellement de choses qui ont été dites à tort et à travers… Mais d’avoir dit que j’aurais reproché au sélectionneur de ne pas m’avoir prévenu pour le retour de Karim était totalement faux. C’était une information qui reposait sur des sources malhonnêtes. Dire que les cadres ont demandé le retour de Karim est aussi faux que de dire qu’ils étaient contre son retour. Karim, lui, a été exemplaire et n’a rien demandé, alors cette polémique m’a embêté. Le sélectionneur a toujours été le seul décisionnaire, il n’a pas à se justifier, et moi, je n’ai jamais été concerté pour qui que ce soit. Je sais où est ma place, je ne suis que le capitaine des joueurs sélectionnés. Et je suis professionnel et intègre. Mais je suis là depuis treize ans, et je sais comment ça se passe dès que l’équipe de France est en difficulté », a-t-il déclaré