Revivez l’avant-match de ce Portugal-France

Les compositions officielles viennent de nous parvenir. Le Portugal évolue avec les joueurs attendus, notamment Ronaldo en pointe et le trio au milieu Palhinha-Vitinha-Bruno Fernandes. Côté français, Didier Deschamps a tenu le suspense jusqu’au bout. C’est bien Eduardo Camavinga qui débute dans l’entrejeu avec Kanté et Tchouaméni. Griezmann retrouve cette position d’attaquant sur le côté droit avec Kolo Muani et Mbappé devant.

Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes - Palhinha, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão - Ronaldo

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Tchouaméni, Kanté, Camavinga - Griezmann, Kolo Muani, Mbappé