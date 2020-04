Nîmes : Romain Philippoteaux tacle Pierre Ménès

Le coronavirus touche tout le monde, y compris ceux dont la situation est plutôt avantageuse comme les joueurs de football. Le dernier exemple Junior Sambia (Montpellier), tout juste sorti du coma, en est la parfaite illustration. Voilà pourquoi Romain Philippoteaux (30 ans) craint de devoir reprendre son activité. Le milieu offensif de Nîmes souhaiterait que la saison s'arrête là pour ne pas avoir à prendre de risques inutiles. Dans un entretien à La Provence, il critique les solutions de reprises, estimant qu'on joue avec la santé des joueurs avant tout et en profite pour glisser un tacle à Pierre Ménès, qui avait traité ces derniers de majorettes.

«Quand j’entends quelqu’un comme Pierre Ménès, qui a été atteint par le coronavirus en plus et qui s’en est sorti, dire que 'certains joueurs de Ligue 1 font les majorettes', ça me gêne. Au contraire, compte tenu de sa popularité et de sa notoriété, il devrait plutôt tenir un discours de sensibilisation. Ce sont des commentaires comme ça qui m’amènent à penser qu’il y a beaucoup d’hypocrisie autour du foot, c’est énervant», s'agace l'ancien Auxerrois qui ne veut pas «se retrouver à 30 dans un vestiaire.» Voilà qui est dit.