Les critiques de Cyril Linette sur le train de vie de la LFP

Principal adversaire de Vincent Labrune lors de l’élection pour la présidence de la LFP, Cyril Linette a accordé un entretien au journal L’Équipe, publié ce mercredi. Interrogé sur les actions prioritaires qu’il envisage de mener s’il est élu, l’ancien patron de PMU en a profité pour critiquer le train de vie actuel de la Ligue.

« Je ne suis pas un homme politique qui annonce des choses très programmatiques comme on fait souvent dans ces moments-là. Déjà, on ne le fait jamais, moi, j’ai besoin d’ouvrir le capot. Le salaire du président doit être réajusté à la hauteur de la perte pour les clubs, dont la baisse de revenus s’élève à environ 50 %. C’est un élément à intégrer et je leur ai déjà dit lors de mon audition, a-t-il déclaré avant d’évoquer le nouveau siège de la Ligue. Acheter un immeuble de ce prix, de ce standing, je ne suis pas certain que cela était vraiment une priorité. Et pour l’avoir déjà vécu au PMU, il y a parfois un emballement sur ces sujets qui me paraissent déraisonnables. Après, je ne connais pas les conditions de l’acte. Je ne vais pas dire de bêtises là-dessus. Dans ces 100 jours, la Ligue doit se poser la question de son train de vie. Il faut très vite trouver des solutions de trésorerie pour les clubs. Il y a du public et des choses à négocier avec l’État (charges, Urssaf), comme à l’époque du Covid, et du privé, de l’ordre des prêts, pour permettre aux clubs de passer le cap de la baisse de leurs recettes et le dividende de CVC. » Pour rappel, l’élection du président de la LFP se déroulera le 10 septembre.