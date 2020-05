La mise au point de Pascal Dupraz sur ses relations avec Mourad Boudjellal et Toulon

Mourad Boudjellal, grande figure du rugby français et président emblématique du RCT, est en passe de s'investir dans le football. Var-Matin révélait récemment que son arrivée à la tête du Sporting Club de Toulon n'est qu'une question de jours. Si les Jaune et Bleu ont été relégués en National 2 après l'arrêt des Championnats par la FFF, le dirigeant de 59 ans nourrit de grandes ambitions et souhaite attirer Pascal Dupraz, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, sur le banc du SCT. Le technicien de 57 ans est sorti du silence ce mardi matin et a démenti un éventuel changement de banc cet été.

«Je tiens à préciser plusieurs éléments concernant le Sporting Toulon en rapport aux différents articles parus : j'ai rencontré M. Joye, le président du club, alors que j'étais sans club en septembre et j'ai reçu un appel de M. Boudjellal, grande figure du sport en France, il y a quelques semaines. Je souhaite à ce club, dont je suis très attaché, ainsi qu'à tous les supporters de pouvoir retrouver très rapidement la place qu'il mérite au sein du football professionnel français. Je suis sous contrat (jusqu'en 2021, ndlr) avec le SM Caen et pleinement engagé, aux côtés des dirigeants, dans la préparation de la nouvelle saison», a ainsi précisé Pascal Dupraz dans un communiqué publié sur son compte Twitter. L'ancien entraîneur de Toulouse a rejoint le club normand en octobre dernier et a bouclé l'exercice 2019-2020 à la 13e place de Ligue 2.