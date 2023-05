FC Barcelone : deux clubs se placent déjà pour recruter Jules Koundé

La suite après cette publicité

L’information en a surpris plus d’un. Un an après avoir forcé son départ au FC Barcelone, Jules Koundé (24 ans) pourrait déjà quitter la Catalogne. Recruté au Séville FC en échange de 50 M€, le défenseur français a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne réclamait pas son départ, mais qu’il était disposé à plier bagage si son club recevait une offre satisfaisante.

Un message clair pour des dirigeants culés, dont le plan de viabilité n’a toujours pas été accepté par LaLiga, alors qu’ils doivent dégager 200 M€ pour aborder sereinement leur mercato estival. De son côté, Koundé est donc prêt à écourter son séjour blaugrana pour une raison bien précise. Lassé de devoir jouer très régulièrement au poste de latéral droit, l’ancien Sévillan sait que son coach, Xavi, mise davantage sur la charnière centrale Araujo-Christensen.

La Premier League déjà à l’affût

Au final, même si elles n’avaient pas spécialement prévu de divorce prématuré, les deux parties pourraient s’y retrouver. Mais pour sortir Koundé du Barça, il faudra débourser pas moins de 80 M€. Selon Sport, deux écuries se seraient déjà positionnées dans ce dossier. Sans surprise, deux équipes de Premier League : Manchester United et Chelsea. Deux entités désireuses de réaliser un gros mercato.

Côté mancunien, le départ de Phil Jones et celui probable de Harry Maguire obligera les Red Devils à se renforcer derrière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Koundé a largement la place et le niveau pour s’imposer au sein de l’arrière-garde anglaise. Chez les Blues, plusieurs options sont disponibles (Badiashile, Fofana, Koulibaly, Thiago Silva), mais la fièvre acheteuse des Londoniens n’est décidément pas terminée.