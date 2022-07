Scandale après un 91-1 et un 95-0 en Sierra Leone

Si la Bundesliga ou encore l'Eredivisie sont réputés pour être des championnats prolifiques, la Sierra Leone a explosé tous les records. En Première division Est (D2), les formations de Gulf FC et Kahunla Rangers se battaient pour obtenir une place de barragiste pour monter en première division locale. Avec 32 points et une différence favorable de +1 pour Gulf FC, la deuxième place allait donc se jouer à un souffle entre les deux équipes. Alors qu'à la pause, Gulf FC menait 7-1 contre Koquima Lebanon et que Kahula Rangers gagnait 2-0 sur la pelouse de Lumbenbu United, il s'est passé des évènements inattendus.

En effet au retour des vestiaires, les joueurs de Lumbenbu United ont totalement arrêté de jour jusqu'à perdre sur le score de 95-0. L'arbitre aurait quitté la pelouse tandis qu'un joueur des Rangers aurait inscrit 30 buts. La situation était semblable du côté du Gulf FC puisque les locaux l'ont emporté sur le score de 91 à 1. Au final, c'est le club de Kahunla Rangers qui a doublé son rival du Gulf FC mais cela pourrait amener le début des problèmes pour les Rangers. Ces chiffres loufoques et particulièrement suspects ont occasionné une enquête de la part de la Fédération Sierraléonaise.