Euro 2024 : la grosse déception Harry Kane crispe l’Angleterre

Harry Kane et l’Angleterre, une belle histoire d’amour, mais pas encore de fin joyeuse. L’attaquant de 30 ans qui occupe la pointe de la sélection depuis l’Euro 2016 avait connu à l’époque une compétition difficile, mais avait su élever son niveau lors des trois précédentes échéances (2018, 2021 et 2022) vécues par la bande de Gareth Southgate. Meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 (6 réalisations) et joueur moteur à l’Euro 2020 ainsi qu’à la Coupe du monde 2022, Harry Kane n’a toujours pas su rompre sa réputation de chat noir, mais il a régulièrement assumé ses responsabilités avec l’Angleterre. Sorti d’une saison sans titre, mais de qualité sur le plan individuel (44 buts et 12 passes décisives en 45 matches), la confiance était de mise pour Harry Kane en vue de l’Euro 2024.

La suite après cette publicité

Buteur lors du deuxième match de poules contre le Danemark (1-1) et arrachant la victoire dans les prolongations contre la Slovaquie (2-1 ap), Harry Kane a su se montrer décisif durant la compétition à certains moments. Le bilan n’est pas catastrophique, mais il n’est pas non plus reluisant. De plus, il présente quelques doutes sur le plan physique. Diminué en fin de saison par des problèmes au dos avec le Bayern Munich, il a dû sortir trois fois durant la compétition. Après la qualification contre la Suisse (1-1, 5-3 aux tirs au but), il a confirmé que c’était des raisons physiques qui avaient poussé Gareth Southgate à le remplacer par Ivan Toney.

À lire

Pays-Bas - Angleterre : les compositions probables

Harry Kane comparé à Cristiano Ronaldo

«Je vais bien, j’étais juste fatigué. J’ai eu une petite crampe là-bas, j’ai trébuché sur quelques bouteilles d’eau et les deux mollets étaient à l’étroit», avait-il déclaré pour se montrer rassurant. Consultant pour Sky Sports, Gary Neville a livré son constat. Pour lui, Harry Kane n’est pas le seul responsable de ses performances, mais il estime qu’il continuera coûte que coûte dans le onze de Gareth Southgate : «il ne fait aucun doute qu’il n’a pas été à son meilleur niveau dans ce tournoi, mais l’équipe non plus. Le service qu’il reçoit n’est pas terrible. Mais il ne sera pas écarté, à moins qu’il ne soit blessé, évidemment. […] Si cela l’empêchait de jouer, ou s’il avait une blessure au mollet ou quelque chose comme ça dont nous n’avons probablement pas entendu parler, alors je dirais évidemment que ce serait un problème, mais il faudrait que ce soit le cas pour qu’il soit laissé hors de cette équipe.»

La suite après cette publicité

Si ce dernier reste mesuré, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde à l’image de Jamie O’Hara ancien joueur de Tottenham et désormais consultant pour TalkSport : «il n’a pas l’air en forme, il est paresseux, il m’énerve vraiment. Je crains que nous ayons un Ronaldo dans l’équipe et que nous devions le laisser jouer.» Outre les consultants, les médias ont aussi égratigné le buteur anglais. «Ce n’est pas le Kane que nous connaissons. Il est immobile et ne peut pas se développer librement», avait écrit The Guardian après le match face à la Suisse. «Ce fut une performance lente. Kane avait l’air d’être à un mètre de là où il devait être tout le temps», avait noté Sky Sports de son côté. De quoi pousser le sélectionneur Gareth Southgate à le défendre : «je pense qu’il a fait un super travail pour l’équipe. Il n’est peut-être pas fluide, car il arrive dans ces zones plus profondes, mais il joue toujours un rôle immense pour le groupe.» Face aux Pays-Bas ce mercredi, Harry Kane aura l’occasion de corriger le tir.