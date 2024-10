EdF : Paul Pogba prévient la concurrence

Même 31 mois après sa dernière sélection face à l’Afrique du Sud (5-0), Paul Pogba n’a pas tiré de trait sur l’Équipe de France. Comme il l’a répété ce vendredi lors d’un entretien accordé à Free Foot, le champion du monde 2018 compte récupérer sa place chez les Bleus, lui qui sera autorisé à reprendre l’entraînement dès le mois de janvier après avoir vu sa sanction être réduite par le TAS.

«Mon objectif ? Aujourd’hui, c’est de revenir en pleine forme, à mon meilleur niveau, c’est une chose faisable, mais qui pourrait peut-être prendre du temps, a confié le Turinois, sous contrat jusqu’en 2026 avec la Juventus. Mon focus c’est ça. C’est d’être préparé pour arriver à ces objectifs et ce rêve que j’ai toujours eu de retourner en Equipe de France. C’est une chose que j’ai déjà faite, mais il faut être aussi réaliste, il y a des joueurs qui sont là, qui sont présents, et qui méritent leur place en Equipe de France. Il ne faut pas leur manquer de respect. C’est à moi de revenir et de regagner cette place que j’avais. C’est tout.»