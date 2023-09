PSG : les confidences touchantes de Sergio Rico après son terrible accident

Il a frôlé le pire le 28 mai 2023. En pèlerinage en Andalousie, Sergio Rico avait décidé de prendre du temps avec ses proches après avoir glané le onzième titre de champion de France du PSG. Malheureusement, victime d’un grave accident de cheval, le portier espagnol a été envoyé à l’hôpital de Séville afin de recevoir des premiers soins. Placé dans un état d’urgence absolue, les jours de l’ancien gardien du Séville FC semblaient alors comptés. Néanmoins, après une opération menée à bien et trois passés au CHU andalou, le gardien de 30 ans a pu quitter l’hôpital et reprendre une vie presque normale sans conséquences graves.

La suite après cette publicité

Désormais prêt à reprendre le football dans un avenir proche, Rico a été interrogé sur cette période douloureuse au micro du PSG : «Je vais bien. Grâce à Dieu, ma convalescence se passe plutôt bien même si je suis toujours très suivi médicalement. Mais les médecins ont quand même décidé que je pouvais rentrer à la maison pour pouvoir effectuer cette première phase de récupération ici, chez moi. Je suis déjà heureux de ça, de pouvoir être à la maison, en famille avec ma femme Alba et mes amis. Donc je suis content. Petit à petit, je vois que je progresse. Chaque jour, je vois que les choses s’améliorent, je me sens un peu plus fort. Bien sûr je ne peux toujours pas faire de sport mais à part ça, ça va. Pour être honnête, je ne me souviens pas du moment de l’accident, ni des jours qui ont suivi quand j’étais dans le coma à l’hôpital. J’étais endormi et inconscient. En revanche, depuis que je me suis réveillé et que j’ai commencé à aller mieux, je me souviens parfaitement de tout. Et puis bien sûr, je me souviens de tout ce qui a eu lieu avant l’accident. Maintenant le but c’est de continuer à avancer, de progresser chaque jour. Je me sens de mieux en mieux, de plus en plus fort, je peux faire de plus en plus de choses. Désormais j’espère que je pourrais avoir un feu vert médical pour reprendre le sport, c’est ce que j’aime le plus et ce que je désire le plus retrouver.»

À lire

La statistique inquiétante du PSG version Luis Enrique

Son objectif ? Reprendre du plaisir en jouant au football

Durant cette période compliquée pour lui et ses proches, plusieurs de ses coéquipiers ou de ses adversaires lui ont adressé de chaleureux messages de soutien. Une chose dont il ne s’est rendu compte que par la suite : «En fait, comme je ne me souviens pas de l’accident, ni de la période où j’étais endormi, je dirais que je ne suis pas vraiment conscient de la gravité de ce qu’il s’est passé. Ensuite, on m’a raconté que toute ma famille, tous mes proches étaient à l’hôpital, qu’ils étaient tous très inquiets, que quand ils venaient me voir certains pleuraient. On m’a dit : « Untel est venu, untel était là … » Toutes ces choses que l’on te dit t’aident à te rendre compte de ce qu’il s’est passé. Mais comme je ne me rappelle de rien au sujet de l’accident, je ne suis pas vraiment conscient de ce qui aurait pu m’arriver. C’est émouvant de voir tous ces messages de soutien. J’ai reçu des messages de tous mes coéquipiers, des collaborateurs du club, du Président, de Luis Campos, de tout le monde. Toutes les personnes du club m’ont envoyé des messages de soutien, de force. Ils ont pris sur leur temps, surtout pendant les vacances, pendant l’été, pour m’envoyer des messages, pour me soutenir. Ça m’a beaucoup touché, tout comme les gestes de mes coéquipiers, leurs célébrations de but, le fait de porter mon maillot. On le voit sur la vidéo, dans le vestiaire, tous les maillots avec mon nom. Tout ça m’émeut énormément, c’est un honneur et je suis fier de faire partie d’une telle famille. Je veux aussi les remercier tous, personnellement pour leurs messages, pour avoir pris sur leur temps pour me soutenir dans ce moment très difficile.»

La suite après cette publicité

Désormais, de quoi sera fait l’avenir de Sergio Rico. Obsédé par le football, l’Espagnol a directement questionné les médecins pour savoir s’il pourrait, un jour, reprendre le football naturellement : «La première chose à laquelle j’ai pensé, pour être honnête, c’est le football. J’ai eu la chance de ne pas avoir de problèmes cérébraux, de problèmes de mémoire ou des choses de ce genre. Quand je me suis réveillé, je me souvenais de tous mes proches, de ma famille, d’Alba, de mes amis, de tout. Donc la première pensée, ça a été de savoir si je pourrais rejouer au football. J’étais dans ma chambre d’hôpital, allongé sur un lit sans pouvoir bouger, avec des câbles et des perfusions tout autour de moi et la première chose à laquelle j’ai pensé c’est : « Est-ce que je vais pouvoir rejouer au football ? », c’est même la première question que j’ai posée aux médecins. Et j’espère que la réponse sera oui. Au final je n’ai rien fait d’autre dans la vie que de jouer au football. Donc c’était inimaginable que je pense à autre chose qu’au football parce qu’en fait je n’ai rien fait qui ne soit pas lié au football. C’est pour ça que j’y ai pensé tout de suite.»

Alors qu’il semble désormais hors de danger, Rico peut se projeter sur son futur au PSG et dans le monde du football. Il a d’ailleurs donné plus de détails sur son avenir à court terme : «Dans les prochains jours j’ai de nouveaux tests, on va voir si la récupération suit le bon rythme. J’espère qu’on aura de bonnes nouvelles et que les médecins me laisseront plus de liberté. J’espère que je pourrai faire un peu de sport, ou au moins commencer à me préparer un peu physiquement pour envisager ensuite un retour vers l’équipe, à Paris. Parce qu’au final c’est ça que je veux. L’objectif c’est de revenir avec l’équipe avant la fin de la saison. C’est mon objectif principal, évidemment. Le football c’est ma vie, il n’y a rien d’autre. Je ne pense à rien d’autre. J’ai toujours joué au football et le football m’a tout donné. Il m’a apporté la vie que j’ai, une belle vie, une vie privilégiée. C’est pour ça que mon seul objectif, c’est de rejouer au football. J’espère que ce sera pour bientôt. En tout cas, je vais travailler dur chaque jour pour ça, si les médecins me l’autorisent. Le but est clair : c’est de rejouer, et j’espère que ce sera cette saison. J’ai très envie d’être à Paris avec tout le monde, et j’espère que ce sera pour bientôt. Dès que j’aurais le feu vert des médecins, que ma convalescence sera terminée, je reviendrai à Paris pour m’entraîner et effectuer la dernière phase de mon retour : retrouver l’équipe et faire ce que l’on aime tous, jouer au football.»