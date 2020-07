Séville : ce qu'il faudra payer pour s'offrir Diego Carlos

Diego Carlos a été l'une des sensations de la Liga. Arrivé à Séville contre 15 millions d'euros il y a un an, l'ancien Nantais s'est très vite imposé comme une référence à son poste de défenseur central en Espagne. Sans surprise, de nombreux clubs plus huppés que les Andalous sont déjà venus aux nouvelles, à l'image de Manchester City, de Liverpool et du Bayern Munich.

Et comme l'explique AS, le quatrième de la dernière édition de la Liga réclame une belle somme pour le Brésilien de 27 ans, puisqu'aucune offre de moins de 60 millions d'euros ne sera acceptée. Sa clause libératoire est de 75 millions d'euros. Le principal concerné ne veut rien entendre au sujet de son avenir avant la fin de l'Europa League.