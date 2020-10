MU : Juan Mata a reçu une offre d'Arabie Saoudite

En fin de contrat à la fin de la saison avec Manchester United, Juan Mata n'a pas encore pu jouer en Premier League. Il doit se contenter de deux apparitions en Coupe de la Ligue dans ce milieu ultra-concurrentiel des Red Devils. L'Espagnol avait ainsi demandé son transfert lors du dernier mercato mais est finalement resté.

Le milieu offensif va donc devoir, selon toutes vraisemblances, se trouver un nouveau club. Et sa future destination pourrait être exotique. Ainsi, selon AS, le joueur de 32 ans aurait reçu une grosse offre en provenance d'Arabie Saoudite. Si le club n'a pas été dévoilé, le média espagnol parle d'un salaire mirobolant : 16 millions d'euros par an, soit 250 000€ par semaine. De quoi bien préparer sa retraite…