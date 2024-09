OL : Moussa Niakhaté ne se cache pas derrière le prix de son transfert

Débuts en demi-teinte pour Moussa Niakhaté à l’OL. Recrue la plus chère du club rhodanien, le défenseur sénégalais était attendu pour être le patron de la défense rhodanienne cette saison. Pour autant, ses débuts sur la pelouse de Rennes ont été cauchemardesques. Malgré quelques interventions bien senties, le joueur de 28 ans a été à l’origine d’une grosse boulette sur le deuxième but breton. Pointé du doigt, Niakhaté a montré du mieux dans les autres rencontres mais ne fait toujours pas l’unanimité pour un joueur recruté à 31 millions d’euros.

Un chiffre qui le pousse à faire mieux comme il l’a confié ce vendredi en conférence de presse : «je me mets de l’exigence depuis tout petit. Je me mets plus d’exigence que peuvent me mettre les supporters, les journalistes, le coach ou même le président du club. Depuis tout petit, je mets tout en œuvre pour être le meilleur possible. Mon prix, ce n’est pas moi qui le fixe, c’est le football, mais c’est vrai que ce prix impose une exigence, mais ça me fait plaisir et ça me donne envie de me dépasser davantage.»

