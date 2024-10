Brest : Kenny Lala attise les convoitises

Cadre du vestiaire brestois et fort d’une très belle expérience, Kenny Lala, libre de discuter avec le club qu’il souhaite en janvier prochain, s’impose aujourd’hui comme un pilier essentiel du collectif entraîné par Eric Roy. Arrivé au Stade Brestois en janvier 2023, où il a rapidement pris ses marques et se sent épanoui aux côtés de sa femme et de ses trois filles, le latéral droit des Ty’ Zefs enchaîne, à ce titre, les performances de haute volée. S’il a d’abord contribué au maintien du SB29 dans l’élite du football français, le natif de Villepinte a depuis largement confirmé son statut de titulaire indiscutable et d’élément clé dans le dispositif brestois. Grand artisan de l’étincelante saison 2023/2024 réalisée par l’actuel 8e de L1, le droitier d’1m77 poursuit d’ailleurs sur ce rythme effréné.

Présent dans l’équipe type de la première journée de Ligue des Champions après le succès du SB29 face aux Autrichiens de Sturm Graz (2-1), le franco-martiniquais réalise un nouveau début de saison plus que convaincant. En fin de contrat à l’été 2025, celui qui constitue actuellement le parfait relais entre les jeunes et les moins jeunes sera donc libre de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier prochain. Une situation contractuelle qui ne passe logiquement pas inaperçue du côté de la concurrence… Dans cette optique et selon nos dernières informations, plusieurs formations sont aujourd’hui intéressées à l’idée de s’offrir l’ex-Lensois, fort de 11 matches toutes compétitions confondues, dont trois sur la scène européenne (2 victoires et 1 nul face au Bayer Leverkusen). Toujours d’après nos indiscrétions, un club au Qatar et une écurie de Serie A ont d’ores et déjà manifesté un intérêt pour le numéro 7 brestois. Sollicité lors du dernier mercato, Kenny Lala - qui mettra avant tout l’accent sur le projet sportif et n’exclut pas une prolongation à Brest - continue donc d’attiser les convoitises.