Erling Haaland signe un nouveau contrat avec Nike

C’est la fin d’un long feuilleton. S’il a rejoint Manchester City l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (22 ans) était libre comme l’air d’un point de vue marketing depuis… le 1er janvier 2022 ! Ces derniers mois, le serial buteur norvégien s’était affiché tantôt avec des PUMA aux pieds, à l’entraînement, tantôt avec des adidas, tout en continuant de jouer chaque match officiel avec des crampons Nike (Mercurial).

Nike frappe un grand coup

Erling Haaland a enfin mis fin au suspense ce vendredi. L’attaquant de Man City s’est engagé à nouveau en faveur de l’équipementier américain à la célèbre virgule. « Une nouvelle ère. Erling Haaland est une force de la nature. Êtes-vous prêts ? » a ainsi communiqué Nike sur ses réseaux sociaux pour officialiser la grande nouvelle.

Le voilà donc à nouveau propulsé en tant que star, aux côtés des autres phénomènes de Nike, comme Kylian Mbappé (PSG), son coéquipier à City Kevin De Bruyne ou encore la star espagnole féminine Alexia Putellas (FC Barcelone). La firme américaine frappe en tout cas un très gros coup marketing sur le marché des équipementiers.

Jackpot pour le Cyborg de City

Le confort d’Haaland et la satisfaction de ses crampons arborés sur le rectangle vert ont certes toujours été placés au cœur des préoccupations du clan du Norvégien, mais la manne financière représentait un volet tout aussi important à leurs yeux. La marque à la virgule a donc su convaincre la nouvelle star du football mondial, qui n’a de cesse de faire trembler les filets en Angleterre (42 buts en 37 matchs).

Les derniers échos de la presse britannique faisaient état d’un accord avoisinant les 22-23 millions d’euros par an pour Erling Haaland dans cette opération. « Autre chose positive au sein de notre agence, on va annoncer bientôt un des plus gros contrats de sponsor de cette génération. Même deux très grosses nouveautés au niveau contrat de sponsoring. On va beaucoup en parler, ça va faire vraiment plaisir aux gens, cela va être une chose historique… », nous confiait justement il y a peu Rafaela Pimenta, l’agente de l’international norvégien, à ce sujet.

L’histoire entre Nike et Haaland continue, la firme américaine ayant entamé sa relation avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund depuis son passage à Molde.