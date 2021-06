Toulouse licencie Patrice Garande

La troisième place de Ligue 2 et l'échec face à Nantes aux barrages d'accession auront eu raison de Patrice Garande. L’entraîneur toulousain a été licencié par le TFC après avoir manqué la montée en Ligue 1. L'ancien coach de Caen avait rejoint le club il y a presque un an jour pour jour, après la descente en deuxième division. En plus de Garande, les Violets se séparent également de son adjoint Jean-Marie Huriez.

« Le Toulouse Football Club a informé Patrice Garande de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à dater d‘aujourd’hui. L’ensemble du Toulouse Football Club remercie Patrice Garande pour son investissement et son professionnalisme. Le Toulouse Football Club leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière », peut-on lire à travers le communiqué publié par le club français qui est désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.