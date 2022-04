BL : Fribourg s'impose à Hoffenheim et passe devant Leipzig

Match important dans la course à l'Europe en Bundesliga ce samedi. En effet, si Hoffenheim (8e) souhaitait encore se qualifier pour une Coupe d'Europe, la victoire était primordiale, notamment après quatre dernières journées sans succès. Cependant, le club de l'est de l'Allemagne recevait Fribourg, l'équipe surprise de la saison en Bundesliga - 5e place au coup d'envoi - et pouvait encore espérer finir sur le podium et se qualifier en Ligue des Champions.

Et ce sont bien les visiteurs qui se montraient dangereux les premiers, ouvrant le score à la 23e minute grâce au 4e but cette saison de l'attaquant hongrois Roland Sallai (23e). Hoffenheim répondait rapidement grâce à son avant-centre croate Andrej Kramaric, qui envoyait un belle frappe du gauche de l'intérieur de la surface (32e). Les joueurs du TSG prenaient même l'avantage rapidement au retour des vestiaires grâce à une réalisation du milieu Angelo Stiller (49e), mais étaient rejoints dans la foulée après le but de Gunter (50e). Fribourg prendra définitivement l'avantage en inscrivant deux buts coup sur coup par le biais d'Holer (70e) et Jeong (73e), et ce malgré la réduction du score de Rudy (84e). Avec cette victoire acquise au terme d'un match fou, Fribourg passe donc 4e devant Leipzig qui compte un match en moins.