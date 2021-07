Kappa dévoile les nouveaux maillots du FC Lorient pour la saison 2021/2022

À trois semaines du début de la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats, le FC Lorient via son équipementier Kappa a dévoilé ses nouvelles tenues pour la saison 2021/2022. C'est à travers une vidéo tournée sur le site du port de pêche de Keroman (lieu de naissance du club) que les coéquipiers de Thomas Monconduit et d'Enzo Le Fée ont présenté ces maillots.

Pour leur cinquième saison de collaboration, Kappa et le FC Lorient ont conçu des maillots alliant ADN de la marque, élégance et technologie, mais aussi l’histoire et l’identité du club et de la ville. Ces maillots sont dotés de la technologie Kombat Pro System, synonyme de matière ultra résistante, élastique et respirante. Le maillot que porteront les hommes de Christophe Pélissier au stade du Moustoir reprend évidemment la couleur historique du club, l'orange tango, tout en y apportant un effet ton sur ton apposé en diagonale sur la partie droite du maillot comme un rappel du fort ancrage maritime de la ville.

Le maillot extérieur des Merlus rend hommage aux maillots historiques du club breton avec cette bande orange et noire avec un effet brush en horizontal sur la poitrine. À noter le double col semi ouvert ainsi que la découpe rectangulaire apposée sur le bas de manche des deux tenues compléter le look.

Le FC Lorient inaugurera ses nouvelles tenues ce samedi 24 juillet contre les Girondins de Bordeaux en match amical.