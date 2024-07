Rai s’insurge contre l’extrême droite !

Rai, la légende du Paris Saint-Germain, était présent à la manifestation contre l’extrême droite qui se tenait ce mercredi, place de la République. Présent sur scène, le Brésilien a tenu à prendre position contre les idées d’extrême droite en utilisant comme point de comparaison le mandat de Jair Bolsonaro dans son pays. « L’extrême droite je connais bien, ce qu’ils font le mieux c’est mentir. Je les ai connus au pouvoir. L’extrême droite, c’est la fin du monde, la fin des droits humains, de l’humanisme, de l’humanité. Au Brésil, on a vécu un cauchemar. 4 ans de misogynie, 4 ans d’homophobie, de préjugés, de milliers de morts, de déforestation… L’extrême droite, c’est la haine», a-t-il déclaré devant la foule massée place de la République.

L’ancien international brésilien a également utilisé sa tribune pour lancer un appel au vote contre le Rassemblement National. "Aux arts citoyens! Ici c’est la France, ici c’est toutes les couleurs, ici c’est le respect de toutes les couleurs, ici c’est la République, ici c’est la démocratie! La générosité, la fraternité, ici c’est la résistance aux racistes, aux fascistes. Allez voter mes amis français, allez convaincre vos amis d’aller voter, c’est un jour pour la France, pour la planète et pour l’humanité, pour la race humaine. On compte sur vous, on est avec vous, la lutte continue! Touche pas à mon pote!", a-t-il conclu avant de repartir sous les applaudissements.