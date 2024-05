Le Zenit Saint-Pétersbourg est champion de Russie pour la 6e fois d’affilée !

Alors que le Zenit Saint-Pétersbourg a remporté les cinq derniers championnats de Russie, son hégémonie a été remise en cause cette saison. Moins en forme, l’équipe de Sergey Semak était deuxième à deux points du leader, le Dynamo Moscou avant l’ultime journée. Le Zenit affrontait Rostov quand de l’autre côté, le Dynamo Moscou croisait le fer avec le FK Krasnodar qui pouvait aussi être champion en cas de victoire conjuguée avec un résultat négatif du Zenit.

Cela s’est d’ailleurs parfaitement déroulé pour Krasnodar avec un but de Jhon Cordoba au retour des vestiaires (52e) afin d’assurer une victoire 1-0. Dans le même temps, le Zenit a été en difficulté contre Rostov après le but de Ronaldo (54e) mais Gustavo Mantuan (65e, sp) a égalisé. En fin de match, Artur a arraché un second but (85e) qui permet au Zenit de s’imposer 2-1 et de remporter le titre sur le fil. C’est le sixième d’affilée et le dixième de rang pour le club de Saint-Pétersbourg qui devient le club le plus titré du pays avec le Spartak Moscou. Krasnodar termine deuxième devant le Dynamo Moscou qui est troisième.