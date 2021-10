Puma dévoile le nouveau maillot third d'Amiens

Actuel 18ème de Ligue 2, l'Amiens SC vit une passe compliquée dans cette saison 2021-2022. Le club picard, qui espère pouvoir rapidement s'éloigner de la zone rouge, vient de sortir son nouveau maillot third conçu par Puma, l'équipementier de l'ASC depuis l'exercice 2018-2019, après 6 ans à être habillé par adidas.

Un maillot pour fêter les 120 ans d'Amiens

Pour cette quatrième saison avec le groupe allemand, ce nouveau kit arboré par les hommes de Philippe Hinschberger s'inspire des couleurs traditionnelles du club (rouge et blanc) et entend célébrer de la meilleure des manières les 120 ans de l'Amiens Sporting Club avec cette tunique «anniversaire». Puma s'est fendu d'un communiqué ce lundi 4 octobre pour annoncer la nouvelle aux supporters amiénois.

Le maillot anniversaire est enfin disponible en ligne!

🛒👉https://t.co/24CqYm1uIM — Amiens SC (@AmiensSC) October 4, 2021

«L’Amiens Sporting Club et PUMA s’associent pour célébrer les 120 ans du club en mettant à l’honneur son histoire et la fierté amiénoise à travers ce troisième maillot. Depuis le début de sa collaboration avec le club, PUMA s’inspire de l’histoire de l’Amiens S.C. et fait cette fois référence à ses premiers maillots. [...] Sur une base blanche, ce maillot propose un design inspiré de leur premier maillot avec le mythique col rouge et un blason spécialement réalisé pour les 120 ans du club. Il est accompagné d’un short et de chaussettes noirs.»

Ce nouveau maillot third que porteront les partenaires de Régis Gurtner cette année est notamment disponible à l'achat sur la boutique en ligne de l'ASC.