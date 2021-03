Rennes : Jérémy Doku se targue d'être le meilleur dribbleur de Ligue 1

La suite après cette publicité

Avant le lancement de la 29e journée mi-mars, la Ligue 1 expliquait que le Rennais Jérémy Doku avait tenté 79 dribbles pour 43 réussis, soit le plus au total en championnat cette saison. Une statistique qui n'est pas passée inaperçue. Longuement interrogé par le média belge HLN, la nouvelle recrue du SRFC s'est vantée de cette statistique, faisant de lui le meilleur dribleur du championnat de France, devant des stars comme Kylian Mbappé ou Neymar.

«Quand je dribble, je sais que je passe mon homme une fois sur deux. (...) J’ai vu les statistiques récemment. Je suis le meilleur dribbleur de la Ligue 1. Pas mal dans un championnat avec Neymar et Mbappé, hein», a déclaré l'ailier de 18 ans. Pour rappel, Jérémy Doku a joué 31 matches toutes compétitions confondues cette saison avec le club breton, pour seulement 1 but et 3 passes décisives.