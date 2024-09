Le départ polémique de Paulo Iago, le Lamine Yamal du Real Madrid

On a souvent tendance à parler - à juste titre - du centre de formation du FC Barcelone comme la référence en la matière. Mais il ne faut pas oublier que La Fabrica du Real Madrid, l’équivalent de La Masia, est aussi une académie très productive et qui sort régulièrement de bons jeunes. Les Merengues sont d’ailleurs souvent en tête des classements des centres de formation qui fournissent le plus de joueurs aux clubs des cinq grands championnats.

Marcos Llorente (Atlético), Mario Hermoso (Roma), Alvaro Morata (AC Milan), Miguel Gutierrez (Girona) ou Achraf Hakimi (PSG) sont ainsi certains des joueurs formés au sein du club de la capitale qui brillent loin du Bernabéu. Et si le Barça peut actuellement compter sur Pau Cubarsi, Lamine Yamal ou Marc Bernal (blessé, NDLR), les Merengues ont plusieurs jeunes prometteurs comme Enzo Alves, le fils de Marcelo, Joan Martinez qu’on a pu voir pendant la présaison avant sa blessure ou Alberto Ruiz. Malheureusement pour eux, ils viennent de perdre un énorme espoir…

L’ombre de Jorge Mendes

Paulo Iago (17 ans) vient ainsi de quitter la Casa Blanca. Après 10 ans dans les équipes de jeunes du club, l’Espagnol a rejoint le Sporting Portugal. Un départ dû à l’approche de la fin de son contrat (2025) et qui fait mal à Madrid, puisqu’il était déjà considéré comme un joueur avec le potentiel pour atteindre l’équipe première dans un avenir relativement proche. Avec plus de 200 buts marqués sous la tunique merengue, le milieu de terrain offensif était déjà suivi de près par le staff de Carlo Ancelotti et est un indiscutable dans les équipes de jeunes de la sélection espagnole.

Son départ est cependant entaché par une polémique. Effectivement, le jeune a posté un message assez clair sur Instagram : « ça me fait mal de partir pour ces raisons ». Sans expliciter. Mais comme l’indique Relevo, le joueur se sent trahi par le Real Madrid, notamment parce que la saison dernière, il a eu un rôle de remplaçant chez les U19 quand le club lui avait promis un rôle important. Et ce, sans aucune explication de la part du club ni du coach Alvaro Arbeloa. De quoi l’agacer… La présence de Jorge Mendes dans l’opération - il est l’agent du joueur - jette aussi une sorte de zone d’ombre autour des motivations du joueur, alors que des membres importants de la direction comme José Angel Sanchez, bras droit de Florentino Pérez, s’étaient impliqués pour le convaincre de rester. Un possible coup dur pour les Merengues…