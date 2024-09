Real Madrid : Enzo Alves Vieira, fils de Marcelo, choque tout le monde !

Depuis des années déjà, Enzo Alves Vieira, qui n’a même pas fêté ses 15 ans encore, est considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de La Fabrica du Real Madrid. Et sa cote n’est pas excellente qu’à Madrid, puisqu’il est déjà régulièrement appelé dans les sélections de jeunes de l’Espagne. Le fils aîné de Marcelo vient d’ailleurs d’être appelé en sélection U16, étant donc clairement surclassé, lui qui évoluait déjà avec les U15 depuis ses 13 ans.

Numéro 9 létal dans la surface rivale, il excelle au niveau du placement et de la lecture du jeu dans les derniers mètres, où son physique assez développé lui permet de prendre l’avantage facilement sur les défenseurs rivaux. Le tout, avec une qualité technique exceptionnelle, sûrement héritée de son père. Il a déjà largement dépassé la barre des 100 buts avec les équipes de jeunes madrilènes où il est arrivé en 2019, et comme l’indique Relevo, il vient aussi d’être surclassé au sein de la Casa Blanca.

Du jamais vu à Madrid

Les dirigeants de la formation madrilène ont d’ailleurs pris une décision radicale : il va désormais jouer avec les Juvenil B, soit l’équipe B des U19 qui est généralement composée de joueurs nés en 2007. Du haut de ses 14 ans seulement ! L’attaquant va donc sauter deux catégories d’âge ; ce qui est extrêmement rare à Madrid et qui témoigne de sa précocité et de son talent. Il faut dire que l’an dernier, malgré quelques pépins physiques, il a terminé la saison avec 24 buts en 18 matchs, et la saison d’avant, il avait terminé avec 40 réalisations et 10 passes décisives au compteur en seulement 20 rencontres.

Déjà sous contrat professionnel, le Real Madrid l’a récemment blindé jusqu’en 2028, conscient que c’est un joueur qui a le potentiel pour atteindre l’équipe première un jour. Sa progression est fulgurante et tant les Madrilènes que la sélection espagnole le chouchoutent. Au sein du club de la capitale, on le considère d’ailleurs comme « un attaquant comme il n’y en a plus aujourd’hui », selon le média espagnol. Rendez-vous dans quelques années donc…