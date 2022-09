Cadix CF - FC Barcelone : les compositions officielles

Belle semaine pour le FC Barcelone. Une victoire sans bavure sur la pelouse du FC Séville 0-3 et un large succès au Camp Nou face au Viktoria Plzen 5-1 en Ligue des Champions mercredi. C’est en grand favori et vainqueur logique que les coéquipiers de Robert Lewandowski vont aborder le match de cet après-midi contre la lanterne rouge, le CF Cadix. Les Submarinos Amarillos ont perdu leurs quatre matchs de championnat avec dix buts encaissés et aucun marqué. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato. Coup d’envoi prévu à 18h30.

La suite après cette publicité

Sergio Gonzalez a à sa disposition un groupe au complet, il pourra compter sur son équipe type pour la réception du FC Barcelone. Le coach espagnol a choisi un 4-3-3 avec Brian Ocampo, Ivan Alejo et Lucas Perez en attaque pour tenter de marquer le premier but de la saison. De son côté, Xavi a de la chance ! Il peut compter sur un groupe au complet. C'est aussi la grande première pour Hector Bellerin, Marcos Alonso est sur le banc. L’ancien maestro du milieu de terrain a choisi une formation classique avec le 4-3-3 et le trio Sergio Busquets - Franckie de Jong - Gavi au milieu. Raphina, Ferran Torres et Memphis Depay sont eux, les armes offensives des Blaugranas.

CF Cadix : Ledesma – Zaldua, Hernandez, Mamadou, Espino – Alex, Sobrino, Fede - Ocampo, Alejo, Lucas

FC Barcelone : Ter Stegen – Bellerin, Piqué, Araujo, Balde - Sergio, de Jong, Gavi - Ferran, Memphis, Raphinha